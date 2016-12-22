В Сарапульском районе Удмуртии на 13 лет строгого режима осудили педофила

Опубликована: 20 Декабря 2016 г. 15:02

Педофила из Сарапульского района отправили в колонию строгого режима на 13 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Жителя Удмуртии признали виновным в том, что он с сентября 2005 года по декабрь 2013, угрожая падчерице 1999 года рождения неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении нее. «При рассмотрении уголовного дела Мальцев свою вину не признал, отказался от ранее данных показаний, утверждал, что потерпевшая, ее мать и иные свидетели оговаривают его.»

Мужчина не признал вину. Районный суд расследовал дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК России («Иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 летнего возраста»), а также пункту «а» части 3 статьи 132 УК России («Иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения, совершенные в отношении несовершеннолетней»).

Суд согласился с позицией государственного обвинения, исследовав представленные доказательства и теперь педофил будет много лет искупать вину в колонии.
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