Результаты школьных олимпиад подтасовали в Сарапульском районе Удмуртии

Опубликована: 20 Декабря 2016 г. 15:57





В Сарапульском районе подтасовали результаты олимпиады школьников по нескольким предметам, сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.Известно, что случаи произошли в 2016 году. Отбор участников муниципального этапа осуществлялся с нарушением требований федерального законодательства, что повлекло предоставление преимуществ одним учащимся перед другими.Так, четырнадцать призеров и победителей олимпиад 2015 года по математике, химии, технологии и русскому языку не включили в список участников муниципального этапа. Более того, в списке участников были школьники, которые не являлись победителями предыдущего этапа и подростки, не набравшие достаточного количества баллов - в число участников муниципального этапа олимпиады по географии включены пять детей, не набравших 50% баллов, а двум участникам, набравшим по 75% баллов, возможность выступить на муниципальном этапе олимпиады не предоставили.Педагоги не утвердили требования к организации проведения олимпиад, не определили квоты победителей и призеров, забыли и ознакомить родителей учащихся с порядком проведения олимпиады и получить согласие на публикацию работ детей. В итоге работы учащихся оценивалось необъективным жюри, сформированном директорами школ с нарушением требований закона.