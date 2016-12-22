Синоптики Удмуртии объявили конкурс на самый точный прогноз погоды в новогоднюю ночь

Опубликована: 20 Декабря 2016 г. 16:23

Ижевские синоптики объявили конкурс на самое точное предсказание погоды в новогоднюю ночь.

Вот что написано в объявлении на сайте Удмуртского гидрометеоцентра: "Мы объявляем конкурс, в котором каждый сможет почувствовать себя синоптиком. Предлагаем Вам угадать погоду в ночь на Новый 2017 год в Ижевске.

Наши прогнозисты используют законы синоптической метеорологии и результаты гидродинамических моделей. Что будете использовать Вы - народные приметы, свою интуицию или научный подход – неважно! Главное – участие и возможность выиграть приятный приз!

Итак, для участия:

  • вступайте в нашу группу ВКонтакте vk.com/udmpogoda
  • делайте репост верхней записи Конкурса
  • и пишите в комментариях под записью свой прогноз на Новогоднюю Ночь!
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    Обязательно укажите облачность (облачно, облачно с прояснениями, переменная облачность, ясно), прогноз осадков (снег, мокрый снег, дождь, без осадков) и температуру воздуха.

    Прогнозы принимаются до 29 декабря включительно. Если окажется два одинаково точных прогноза, победит тот, что выложен раньше!

    Сверять ваши прогнозы с действительностью мы будем по данным 01 часа ночи 1 января 2017 года. Итоги подведем днём 1 января. Самый точный народный синоптик получит бутылочку шампанского!"




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