Пенсионеры получат обещанную правительством России выплату в 5000 рублей с задержкой

Опубликована: 21 Декабря 2016 г. 08:31

Часть пенсионеров получит единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей не вместе с пенсией, а после новогодних праздников, заявил глава ПФР Антон Дроздов на расширенном заседании правления ПФР. Выплату завершат до 28 января 2017 года.

«У нас будут граждане, которые не получат вместе с пенсией 5 тыс. рублей, кто получает пенсию в первые десять дней. Такой механизм мы просили, чтобы это было вместе с пенсией, но, к сожалению, в связи с нехваткой средств казначейство нам только в первый рабочий день отдаст необходимые средства», — передает ТАСС слова главы Пенсионного фонда.

Дроздов поручил территориальным органам Пенсионного фонда провести работу с гражданами и «Почтой России», чтобы не допустить напряжености: «Людям нужно объяснять, надо проводить разъяснительную работу, и взаимодействуйте, пожалуйста, с «Почтой России», чтобы почта знала все эти механизмы, чтобы знала, почему, чтобы на почте были все необходимые объявления и плакаты и т.д.»



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