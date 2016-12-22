Художник из Ижевска стал номинантом премии МВД России в номинации «Живопись»

Опубликована: 21 Декабря 2016 г. 08:43

Фото ИА "Сусанин"
Художник из Удмуртии стал номинантом премии МВД России в номинации «Живопись», сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

По сообщению ведомства, Алексей Гаврилов уже не раз освещал в своих работах тему службы в органах внутренних дел: «В 80-е годы прошлого столетия им был создан цикл работ о сотрудниках и службах МВД: «Подвиг Мирзасалиха Нургалиева», «Гибель капитана Гусева», «Эксперты-криминалисты в работе».

А уже 2015 и 2016 годах «...Через портретную графику он отобразил сотрудников - героев нашего времени, несущих нелегкую, порой героическую, службу» - говорится в сообщении МВД. художник создал серию графических картин, на которых представлены сотрудники разных подразделений полиции: ведомственной охраны, подразделения по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, следствия. 



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