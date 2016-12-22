Полиция предупреждает водителей о сложных условиях на дорогах Удмуртии

Опубликована: 21 Декабря 2016 г. 09:26





Метеорологи предупреждают, что в течении дня ожидаются снегопад и метель. Температура воздуха будет повышаться и к вечеру вырастет до -10 - 12 *С.На дорогах вероятно образование снежных заносов, наката. Дорожные полицейские предупреждают, что водителям необходимо учитывать качество дорожного покрытия при выполнении маневров обгона, перестроения, проезде перекрестков, а также при выборе дистанции. В ГИБДД требуют полностью прекратить езду на автомобилях, не укомплектованных зимними шинами.Пешеходам рекомендуется убедится в том, что водителю хватает тормозного пути и он может остановить машину до пешеходного перехода.Полицейские напоминают: при возникновении препятствий для безопасного дорожного движения необходимо звонить в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам 8(3412) 415-700 и 415-701.