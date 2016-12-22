Первый старт Ижевской винтовки перенесут из-за мороза в Удмуртии

Опубликована: 21 Декабря 2016 г. 10:20



Фото ИА "Сусанин" Фото ИА "Сусанин"

В среду в 13:45 после переноса из-за мороза должен состояться старт «Ижевской винтовки-2016». Соревнования по биатлону включают в себя Первенство России и 3 этап Кубка страны. В них примет участие более 200 спортсменов.

Старт мужской эстафетной гонки, которая пройдёт завтра, 21 декабря, переносится с 11:00 на 13:45.



«Вопрос о проведении юниорского старта в рамках Всероссийских соревнований и времени старта будет принято позднее», — пояснили в Минспорте Удмуртии.

В рамках «Ижевской винтовки» проходит первенство страны — Кубок России (3-й этап) и Всероссийские соревнования по биатлону. В этом году в Ижевске состязаться в этом году будут только мужчины и юниоры. Традиционные соревнования среди женщин перенесены в Чайковский (Пермский край).

До комплекса имени генерала Демидова, где будут проводиться соревнования, будут курсировать бесплатные рейсовые автобусы.

Программа «Ижевской винтовки-2016»:

19 декабря — день приезда, тренировка;

20 декабря — официальная тренировка;

21 декабря — эстафета 4 х 7,5 км — мужчины (Кубок России)

эстафета 4 х 7,5 км — юниоры — Всероссийские соревнования;

22 декабря — официальная тренировка;

23 декабря — гонка 20 км — мужчины (Кубок России);

гонка 15 км — юниоры — первенство России;

24 декабря — официальная тренировка;

25 декабря — спринт 10 км — мужчины (Кубок России);

спринт 10 км — юниоры — Всероссийские соревнования;

26 декабря — день отъезда.