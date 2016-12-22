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На перекрестке улиц Кирова и Коммунаров в Ижевске сбит пешеход
Опубликована: 21 Декабря 2016 г. 09:45 В сложных дорожных условиях около 7:30 утра пешеход переходил перекресток улиц Кирова и Коммунаров. По мнению очевидцев, пострадавший сам нарушил правила, так как делал это на красный сигнал светофора.
Вот что написал пользователь группы ИГГС Вконтакте Михаил Светлов: "- Переход на красный сигнал светофора закончился сложным переломом. Несколько месяцев в лежачем положении гарантированы. Новогодние праздники с "уткой", что может быть веселее? ВНИМАТЕЛЬНЕЕ, ПЕШЕХОДЫ..."
Напомним, что ранее полиция обратилась ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть как можно более аккуратными из разгула стихии в Ижевске. Метеорологи предупредили, что в течении дня ожидаются снегопад и метель. На дорогах вероятно образование снежных заносов, наката.
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