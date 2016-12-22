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Российские сенаторы скромно собирают по четыре тысячи рублей на новогодний фуршет
Опубликована: 21 Декабря 2016 г. 10:45
Члены Совета Федерации сбросились на новогодний корпоратив по 4 тыс руб. За эти деньги сенаторы получат будет фуршет и концерт «Хора Турецкого», сообщает сайт Политнавигатор со ссылкой на спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко.
Она рассказала об организации праздника: «У нас демократия. Абсолютное большинство высказалось за то, чтобы поздравить друг друга с бокалом шампанского. У нас будет концерт замечательного коллектива «Хор Турецкого», а потом скромный дружеский фуршет.»
Интересно, что в нижней палате парламента - Госдуме РФ - в этом году корпоратива не будет. Хотя в прошлом депутаты сбрасывались по 5 тыс. руб.
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