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Тол Бабай посетил съемки передачи "Поле чудес"
Опубликована: 21 Декабря 2016 г. 11:18 Тол Бабай и Лымы ныл из Шаркана приняли участие в новогоднем выпуске программы «Поле чудес», пишет информационное агентство «Сусанин».
Пресс-служба усадьбы удмуртского деда мороза в своей группе «Вконтакте» сообщила, что программа с ним и другими сказочными персонажами выпустят в эфир Первого канала 30 декабря.
Во время съемок удмуртский волшебник рассказал ведущему Леониду Якубовичу легенду о своем происхождении и поздравил телезрителей с Новым годом на родном языке. Кроме Тол Бабая и его помощницы Лымы ныл в игре участвовали Кыш Бабай и Кар Кызы и Татарстана, Паккайне из Карелии, Сагаан Убгэн из Бурятии, Чычхаан из Якутии, Ики Морозовичи из Ханты-Мансийского автономного округа и Российская Девица Метелица из Кировской области.
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