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Общественный транспорт Ижевска с трудом справляется со сложными дорожными условиями из-за метели
Опубликована: 21 Декабря 2016 г. 12:25 Общественный транспорт в Ижевске с трудом пробивается сквозь метель и снежные заносы.
Информационное агентство «Сусанин» выяснило в пресс-службе ИжГЭТ, что снег переметает трамвайные пути, отчего вагоны не могут проехать по рельсам. «Сегодня трудно вагоны идут», - сообщили в компании электрических перевозок. Кроме того, по данным группы ИГГС в Вконтакте, на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса столкнулись трамвай и «ВАЗ-2114».
Напомним, что ранее пресс-служба ГИБДД по Удмуртии распространила предупреждение о сложных дорожных условиях. Так, метеорологи предупреждают, что в течении дня ожидаются снегопад и метель. Температура воздуха будет повышаться и к вечеру вырастет до -10 - 12 *С.
На дорогах вероятно образование снежных заносов, наката.
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