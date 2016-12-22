11 подозреваемым в убистве 60 человек метанолом в Иркутске грозит суд

Опубликована: 21 Декабря 2016 г. 12:57

Суд в Иркутске до конца дня изберет меру пресечения для причастным к массовому отравлению концентратом "Боярышник", ТАСС со ссылкой на прокурор Ленинского района Иркутска Станислав Зубовский.

"Заседание суда по избранию меры пресечения уже началось. Очевидно, оно будет длительным, учитывая количество задержанных по подозрению", - сказал он.

Речь идет об 11 задержанных по уголовному делу о массовом отравлении спиртовым суррогатом жителей Иркутска. Подозреваемым предъявлено обвинение в "Производстве, хранении, сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц" ( ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Напомним. что от отравления метанолом в Иркутстке погибли уже 60 человек. еще около 40 находится в тяжелом состоянии.
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