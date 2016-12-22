Голого бегуна в Ижевске поймали и отправили психушку

Опубликована: 21 Декабря 2016 г. 13:31

Жителя Ижевска, который в 20-градусный мороз бегал абсолютно голым по улицам города, доставили в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу, пишет «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу МВД по Ижевску.

Пресс-секретарь МВД по Ижевску Татьяна Кудрявцева рассказала следующее: «По моим сведениям, его нашли и доставили в РКПБ. Сейчас не представляется возможность проверить, потому что это штатный момент, там уголовного, административного дела нет.» 

Голый ижевчанин пробежался по улице Пятнадцатой столицы Удмуртии в понедельник, 19 декабря. Видеозапись разместили в популярной ижевской группе «ВКонтакте» ИГГС. 
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