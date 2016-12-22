В Ижевске попрощались с 13-летней спортсменкой, погибшей в результате травм и последовавшей комы

Опубликована: 21 Декабря 2016 г. 14:25





Сотни ижевчан простились с 13-летней спортсменкой, умершей в больнице после комы, сообщила «Моя Удмуртия». Девочку нашли днём недалеко от своего дома без сознания и с тяжелыми травмами. За ее здоровье в течении нескольких недель боролись врачи, но спасти её не удалось.

На дверях спортклуба Федерации кёкусенкай-карате висит объявление: «Все тренировки отменяются». Чуть больше месяца назад — 5 ноября — она стала победительницей первенства Приволжья. Вячеслав Череповский, тренер по карате: «Жалко, обидно, досадно. Хорошая спортсменка была эта девочка. Хорошо её знал, мои ученики её хорошо знали. Приехали попрощаться».

Сергей Русских, тренер и отчим: «В первую очередь большую благодарность хочу выразить за поддержку, за те слова, которые они нам писали по смс, через соцсети, за то, что просто пришли выразить свою скорбь. Для нас это большое горе».

Напомним, что 30 ноября девочка пошла на тренировку, но спустя 40 минут с тяжёлыми травмами её нашли около подъезда на улице Труда. Около двух недель она была в коме. Сердце остановилось 17 декабря.



Следствием возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». После судебно-медицинской экспертизы его могут переквалифицировать, по крайней мере источник "Аргументов в Ижевске" в правоохранительных органах сообщил, что у следствия есть версия о самоубийстве.