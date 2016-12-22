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Председатель Городской думы Ижевска принял участие в благотворительной фотосессии
Опубликована: 21 Декабря 2016 г. 15:05 Председатель городской думы Ижевска Олег Гарин принял участие в благотворительной фотосессии. Об этом чиновник сообщил на своей странице в «Фейсбуке».
Гарин написал следующее: «Принял участие в уникальной фотосессии. Спасибо большое организаторам и участникам! Отдельное спасибо Любови Сингатулинной!!! Вы сильная! Уверен у Вас все получится!!!»
Партнером по фотосессии выступила Любовь Сингатуллина – успешная женщина, попавшая в автокатастрофу и получившая страшные травмы. Сейчас она является участником многих благотворительных проектов, где учит жить в инвалидной коляске.
Вот что она написала в социальной сети: «Сейчас я прохожу активную реабилитацию, в моем расписании ежедневные тренировки и творческая работа. Участвую в проектах «Особая красота», «Встречи с друзьями», флешмобы, фотосессии, творческие посиделки, в планах танцы, бассейн, флористика. Записываю видеоуроки для людей с подобными травмами. Занимаюсь тем, на что никогда не хватало раньше времени - творчество, музыка, картины... Вообще, живу, мечтаю и вдохновляю других.»
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