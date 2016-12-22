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21 житель Удмуртии погиб из-за отравления спиртным за 11 месяцев 2016 года
Опубликована: 21 Декабря 2016 г. 15:31 21 житель Удмуртии погиб из-за отравления спиртосодержащей продукцией за 11 месяцев 2016 года, что на 6 человек больше чем в 2015, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Всего в 2016 году спиртосодержащей продукцией отравились 536 жителей республики. В прошлом году таковых было 633.
Сейчас прокуратура Удмуртии проводит проверки соблюдения законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Это связанно с тем, что в Иркутской области за два дня от употребления парфюмерного концентрата с метанолом скончались 60 человек. До 40 человек находятся в тяжелом состоянии. Уже 11 распространителям отравы придется ждать суда по делу о массовом отравлении.
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