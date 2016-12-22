Провокатор Энтео, называющий себя православным, подрался с коммунистами на могиле Сталина

Опубликована: 21 Декабря 2016 г. 16:08

Между двумя активистами движения «Божья воля» и коммунистами на могиле Иосифа Сталина в Москве случилась драка, сообщил сайт «ПолитНавигатор» со ссылкой на ЖЖ блоггера Ильи Варламова.

Сегодня, в день рождения Сталина, сотни людей пришли на Красную площадь, чтобы почтить его память. Могила у кремлевской стены была буквально завалена цветами.

С толпой коммунистов к бюсту на могиле подошел основатель движения «Божья воля» Димитрий Энтео со своей соратницей Милой. Именно она швырнула в памятник цветами, а затем закричала «Гори в аду!». Произошла потасовка, после которой полиция увела провокаторов с Красной площади в ОВД Китай-город.



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