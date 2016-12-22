Начальника отдела судебного управления Администрации Главы Удмуртии Александра Косырева арестовали

Опубликована: 21 Декабря 2016 г. 18:49





Индустриальный суд Ижевска арестовал на два месяца начальника отдела судебной практики государственно-правового управления администрации главы и правительства Удмуртии Александра Косырева по подозревают в развратных действиях в отношении подростка, сообщает информагентство «Сусанин».



С ходатайством об аресте в суд обратились следователи регионального управления Следственного комитета России. «Аргументы в Ижевске» сообщали, что чиновника задержали накануне. В отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в «развратных действиях, совершенных в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста» (часть 2 статьи 135 УК РФ).



Подробности дела не разглашаются. Его держит на контроле руководитель следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии Владимира Никешкина.





