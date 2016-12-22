Шесть с половиной лет отсидит старик, убивший племянника за пасхальное яйцо

Опубликована: Сегодня 08:53





6,5 лет отсидит в колонии 64-летний житель Глазовского района, который в Пасху убил племянника.

36-летним племянник разбил пасхальное яйцо об лоб дяди. Пенсионер обиделся настоько. что делал из веревки петлю и задушил спящего родственника. Затем он закопал тело сарае.

При осмотре места происшествия следы могилы были обнаружены и следователи нашли тело.

Суд в Глазовском районе Удмуртии признал мужчину виновным в убийстве, и теперь он проведет ближайшие годы в колонии строгого режима.