В Глазове сгорел жилой дом

Опубликована: Сегодня 10:22

Жилой дом уничтожен огнем в Можге в Удмуртии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 08.16 накануне, 21 декабря. На вызов выехали 9 пожарных и 3 единицы техники. Кроме того в тушении пожара участвовала добровольная пожарная охрана в количестве 1 человек и 1 единица техники.

В 08.37 огонь был полностью потушен. Повреждены дом и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.
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