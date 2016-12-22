Со счетом 3:0 Ижсталь выиграла у Химика первый матч с новым тренером

Опубликована: Сегодня 10:50

«Ижсталь» одержала первую победу под руководством нового главного тренера Сергея Душкина. Хоккейный матч закончился со счетом 3:0 в пользу сталеваров.

Счет в матче в середине второго периода открыл Андрей Иванов. В заключительной 20-минутке, второй гол забил Денис Полюдов, а за секунду до конца матча Кирилл Князев забросил в ворота гостей третью шайбу. Наши хоккеисты смогли оставить в неприкосновенности ворота команды в домашнем матче. В итоге, 3:0 в пользу сталеваров.

«Матч на самом деле тяжелый. Сегодня у нас неплохо сыграл вратарь. Наверно, здорово, что выиграли второй период. Пускай - 1:0, но, надеюсь, удастся сломать эту тенденция, когда на протяжении полсезона команда проигрывала вторые периоды. В целом эта недельная пауза выбила из игрового тонуса, но ребята выложились, молодцы. Могу поздравить болельщиков с победой! И команду – с победой», - приводит слова Сергея Душкина пресс-служба команды «Ижсталь» на сайте клуба.

 Сейчас «Ижсталь» на 19 месте в турнирной таблице. У сталеваров 48 очков после 32 игр.
Загрузка...
Теги
Россия терроризм Новый год/Рождество Балезино зоопарк Александр Волков мода убийство занятость штраф СКП животные вода полиция Интернет дороги видео финансы биатлон Голливуд ИжГТУ ремонт наркотики армия Госсовет УР звезда здоровье дети ГИБДД сельское хозяйство бюджет фестиваль ГЖД свадьба Малая Пурга Завьялово семья инвалид алкоголь ветеран Сарапул транспорт туризм промышленность творчество хоккей ДТП выборы самолет Ува школа пожар МВД США МЧС технологии лес кино Украина недвижимость образование футбол СМИ суд рейтинг бизнес религия Ижавто Воткинск Игра молодежь оружие строительство прокуратура природа физкультура Удмуртия пенсия Москва Можга Владимир Путин депутат Дмитрий Медведев банк безопасность ЖКХ медицина Ижевск преступление конкурс траур Глазов музыка праздник телевидение торговля погода долг выставка правительство
Все теги
Яндекс.Погода