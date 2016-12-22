Со счетом 3:0 Ижсталь выиграла у Химика первый матч с новым тренером

Опубликована: Сегодня 10:50





«Ижсталь» одержала первую победу под руководством нового главного тренера Сергея Душкина. Хоккейный матч закончился со счетом 3:0 в пользу сталеваров.Счет в матче в середине второго периода открыл Андрей Иванов. В заключительной 20-минутке, второй гол забил Денис Полюдов, а за секунду до конца матча Кирилл Князев забросил в ворота гостей третью шайбу. Наши хоккеисты смогли оставить в неприкосновенности ворота команды в домашнем матче. В итоге, 3:0 в пользу сталеваров.«Матч на самом деле тяжелый. Сегодня у нас неплохо сыграл вратарь. Наверно, здорово, что выиграли второй период. Пускай - 1:0, но, надеюсь, удастся сломать эту тенденция, когда на протяжении полсезона команда проигрывала вторые периоды. В целом эта недельная пауза выбила из игрового тонуса, но ребята выложились, молодцы. Могу поздравить болельщиков с победой! И команду – с победой», - приводит слова Сергея Душкина пресс-служба команды «Ижсталь» на сайте клуба.Сейчас «Ижсталь» на 19 месте в турнирной таблице. У сталеваров 48 очков после 32 игр.