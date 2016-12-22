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На вокзале Ижевска пройдет песенный флешмоб
Опубликована: Сегодня 11:21 Модный песенный флешмоб пройдет на железнодорожном вокзале Ижевска. Советскую песню «Эх, дороги» исполнят в сопровождении баянов, пишет информагентство «Сусанин».
Организаторы пригласили всех желающий спеть в четверг, 22 декабря, в 17:00, в зал ожидания здания вокзала пригородного сообщения.
Кроме того, организаторы объявили предварительную регистрацию:«Требование к участникам: беззаветная любовь к Родине, наличие минимальных навыков пения и знания текста песни, обязательное наличие приборов - (девайсов типа смартфон) с возможностью видео съёмки и последующей закачивания в соцсетях.»
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