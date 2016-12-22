На улице Ухтомского в Ижевске появится новый пешеходный переход

Опубликована: Сегодня 12:25





Новый пешеходный переход появится на улице Ухтомского в Ижевске, сообщает пресс-служба администрации города.Дорожные знаки установят напротив здания №10 по улице Авиационной, по шлюзовому проезду улицы 40 лет Победы между домами №116 и №122.В сообщении пресс-службы администрации Ижевска говорится: «В целях повышения безопасности дорожного движения распоряжением администрации города Ижевска от 16 декабря № 1462 принято решение установить дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» по улице Ухтомского напротив здания № 10 по улице Авиационная, по шлюзовому проезду улицы 40 лет Победы между домами № 116 и № 122 по улице 40 лет Победы по схеме, согласованной в установленном порядке.»