Произведенная в Ижевске Lada Vesta Cross будет стоить свыше 800 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 13:06

В июле 2017 года на Ижевском автозаводе запустят производство кросс-версии Лада Веста, которая будет заметно отличаться от более простых версий модели.

Директор АвтоВАЗа, Николя Мор в беседе с сайтом «Колёса.ру» сообщил следующее: "- Как я сказал, первой моделью, которая будет запущена в конце следующего года, будет Lada Vesta Cross в кузове универсал, и этот автомобиль будет стоить как раз чуть-чуть больше 800 000 рублей."

Кросс-модификация универсала будет отличаться от обычной версии наличием пластиковых накладок на порогах, колесных арках и бамперах, увеличенным клиренсом, другими дисками и отделкой салона.




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