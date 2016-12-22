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125 миллионов рублей выделят разработчику промышленных облачных решений из Ижевске
Опубликована: Сегодня 13:43 Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует 125 млн рублей в компанию-разработчика облачной платформы для управления бизнес-процессами в машиностроении BFG-soft.
Разработчик входит в холдинг «Белфингрупп», который уже более 20 лет занимается автоматизацией и роботизацией промышленных производств. В Ижевске с 2010 года находится одна их команд по проектированию и организации производств для клиентов холдинга.
Условия сделки не раскрываются, известно лишь, что BFG-soft планирует направить деньги на развитие партнерской сети и маркетинг, а также на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
По словам гендиректора BFG-soft Алексея Евсягина, разработка позволяет предприятиям увеличить производительность и сократить циклы производства.
«По оценке ФРИИ, в ближайшие несколько лет российский рынок решений по управлению производственными бизнес-процессами только в машиностроении составит 50-70 млрд рублей. Сейчас около 13 тыс. российских компаний нуждаются в подобных решениях, отметили в фонде», - сообщает VC.RU.
В Удмуртии среди ее клиентов значатся ООО «НПЦ «Пружина», ОАО "Сарапульский электро-генераторный завод", ОАО «НИТИ «Прогресс». Кроме того, на сайте есть указания ра наботу с такими крупными компаниями как ГАЗ, БелАЗ, Севмаш и «Уральскими локомотивами».
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