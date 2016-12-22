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Бывший президент Удмуртии Александр Волков рассказал о срыве строительства школ
Опубликована: Сегодня 14:28 Член Совета Федерации от Удмуртии Александр Волков сообщил о провале федеральной программы по строительству школ в России, сообщает информагентство «Сусанин».
Волков констатировал: «Первый год реализации программы показал ее несостоятельность. <…> Не выполнены в разы. Надо было ввести 711 тыс. школьных мест. Статистики пока нет, но думаю, что больше 200 тыс. введено не будет.»
Обустройство одного школьного места обходится бюджету в 1 млн рублей. Сенатор Волков от Удмуртии отметил необходимость корректировки программы строительства школ: «Мы не уйдем от второй смены с такими-то деньгами. <…> Она нереальная, безответственная, вводит в заблуждение всех и вся, расхолаживает. Задачи должны быть реальными.»
По его словам, на реализацию программы необходимо 170 млрд рублей, а в бюджете заложено 50 млрд рублей, при этом по факту выделено 25 млрд рублей.
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