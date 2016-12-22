Уже 72 человека погибли от отравления метанолом в Иркутске

Опубликована: Сегодня 14:56

Уже 72 человека погибли от употребления концентрата для ванн "Боярышник" в Иркутской области, сообщили Вести.ru со ссылкой на пресс-секретаря иркутского Минздрава. 

41 человек погиб в больницах, 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы из мест проживания.

Всего от отравления метиловым спиртом, оказавшегося в составе "Боярышника", пострадали 118 человек. Из них на лечении находятся сейчас 33 человека. Семь человек самостоятельно покинули больницы, а еще шестеро были успешно выписаны после прохождения курса лечения.

Напомним, что Пострадавшие начали поступать в медучреждения вечером 17 декабря из иркутского микрорайона Ново-Ленино. Все они употребляли спиртосодержащую жидкость — парфюмерно-косметическое средство с метиловым спиртом. Задержаны уже 12 человек, подозреваемые в этих отравлениях.



Загрузка...
Теги
образование полиция Дмитрий Медведев здоровье Ува религия финансы банк штраф преступление Удмуртия ИжГТУ Ижавто медицина торговля недвижимость вода суд дороги самолет Интернет США СКП пожар конкурс кино наркотики ветеран звезда СМИ бизнес рейтинг школа оружие Завьялово Малая Пурга Голливуд Госсовет УР животные Воткинск Владимир Путин Сарапул Новый год/Рождество Украина МВД ГЖД ремонт строительство мода музыка свадьба Александр Волков Глазов ЖКХ Ижевск лес МЧС телевидение семья депутат Балезино Россия пенсия выставка физкультура Можга выборы правительство видео фестиваль ДТП праздник армия долг прокуратура хоккей футбол сельское хозяйство туризм Москва алкоголь погода биатлон инвалид молодежь ГИБДД природа безопасность транспорт промышленность зоопарк дети убийство творчество занятость Игра траур бюджет терроризм технологии
Все теги
Яндекс.Погода