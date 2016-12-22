Уже 72 человека погибли от отравления метанолом в Иркутске

Опубликована: Сегодня 14:56





Уже 72 человека погибли от употребления концентрата для ванн "Боярышник" в Иркутской области, сообщили Вести.ru со ссылкой на пресс-секретаря иркутского Минздрава.

41 человек погиб в больницах, 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы из мест проживания.

Всего от отравления метиловым спиртом, оказавшегося в составе "Боярышника", пострадали 118 человек. Из них на лечении находятся сейчас 33 человека. Семь человек самостоятельно покинули больницы, а еще шестеро были успешно выписаны после прохождения курса лечения.

Напомним, что Пострадавшие начали поступать в медучреждения вечером 17 декабря из иркутского микрорайона Ново-Ленино. Все они употребляли спиртосодержащую жидкость — парфюмерно-косметическое средство с метиловым спиртом. Задержаны уже 12 человек, подозреваемые в этих отравлениях.