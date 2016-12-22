Общественный транспорт Ижевска в новогодние праздники пойдет по другому расписанию

Опубликована: Сегодня 15:32

Общественный транспорт Ижевска в новогодние праздники изменит свое расписание, сообщает пресс-служба «ИжГЭТ».

В течении всех праздничных дней, с 31 декабря по 8 января трамваи и троллейбусы будут ходить по расписанию воскресного дня.

1 января 2017 года на всех маршрутах трамваев и троллейбусов увеличат интервалы, а трамваи №7, 9, 12 и троллейбус №14 начнут ходить с 11:00.

Троллейбус №4 с 1 по 8 января будут работать с 11:00 до 18:00

Троллейбус №6 с 1 по 8 января будет ходить 11:00 до 21:00.
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