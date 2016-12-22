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Пятый Ижевский кинофестиваль покажет 21 фильм
Опубликована: Сегодня 15:53 Пятый Ижевский кинофестиваль – 2016 состоится в ижевском кинотеатре «Дружба», говорится в группе Вконтакте Ижевского киноклуба. В этом году организаторы запланировали сразу две конкурсные программы.
В первую конкурсную программу вошло все самое интересное, что снималось в Ижевске и Удмуртии за последние два года. «В программу вошёл 21 фильм самых разных, подчас диковинных форм и расцветок: анимация, документальное, игровое, экспериментальное кино, видеопоэзия», - говорится в сообщении. Начало показа запланировано на понедельник, 26 декабря в 20:10.
Вторая программа будет всероссийской. На ней покажут семь короткометражных фильмов из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Новосибирска и Ростова-на-Дону. Показ состоится в пятницу, 30 декабря, в 19:15, сообщают организаторы: «В этом году мы получили рекордное количество заявок, из них порядка десятка - из самых разных городов страны, и все они - игровые короткометражки, в том числе и вполне профессиональные, студийные.»
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