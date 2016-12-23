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В Глазове в результате ДТП погиб водитель внедорожника
Опубликована: 22 Декабря 2016 г. 16:40 Автомобиль УАЗ Патриот столкнулся с КАМАЗом. Водитель внедорожника 1954 года рождения погиб на месте, сообщает Глазовлайф.ru.
Предположительно причиной ДТП стали плохие дорожные условия в районе дамбы: скользкий снежный накат и гололед на дороге. Из-за этого УАЗ занесло, самосвал, шедший на встречу, пытался уйти от столкновения, но ему это не удалось. Столкновение с КАМАЗом стало смертиелным для водителя внедорожника.
Водитель КАМАЗа тоже спасся чудом. грузовик чуть было чуть не «ушел» в воду и завис над каналом очистных сооружений. Водитель сумел выбраться из кабины. Больше пострадавших в ДТП нет.
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