Управляющую компанию в Ижевске оштрафовали на 45 тысяч рублей за перелом на гололеде

Опубликована: Сегодня 08:45





Октябрьский районный суд Ижевска Наказал управляющую компанию крупным штрафом за обледенелый тротуар.

Местная жительница требовала взыскать в ее пользу 100 тысяч рублей, за то, что в марте 2016 года, проходя по пешеходной дорожке возле дома, поскользнулась и получила закрытый перелом шейки правого плеча. По мнению истца, управляющая компания не исполнила свои обязанности по уборке придомовой территории, не обеспечила своевременно уборку наледи около подъезда и не обработала тротуары песком.

Управляющая компания отказалась возместить истцу расходы в досудебном порядке. Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования не признал.

Принимая во внимание аргументы адвоката управляющей компании, суд лишь частично удовлетворил требования пострадавшей. Управляющая компания выплатит в пользу женщины компенсацию морального вреда в сумме 30 000 рублей, а так же штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в сумме 15 000 рублей.