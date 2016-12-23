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В Госсовете Удмуртии предложили ограничить продажу бытовых спиртных жидкостей на праздники
Опубликована: Сегодня 09:25 Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев предложил ограничить продажу спиртосодержащих жидкостей бытового и гигиенического назначения в новогодние праздники, сообщает пресс-служба Госсовета республики.
Парламентарий также не исключил возможности и полного запрета торговли: «Есть такая необходимость, чтобы на этот период меры безопасности какие-то были. Мы сейчас видим регулярные всплески употребления контрафактной продукции, есть и смертельные случаи. Не случайно, наверное, в Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации, этим вопросом озабочен и Президент Российской Федерации, который потребовал, чтобы внесли изменения в законодательство, о чем мы уже не первый день говорим. Наверное, есть необходимость определенные меры принять и в нашей республике».
Напомним, что начиная с воскресенья, 18 декабря, в Иркутске от отравления метанолом погибли уже 74 человека. Десятки госпитализированы. Вместе с тем появились данные, что в гигиеническую жидкость, которую пили пострадавшие, мог быть добавлен какой-то иной яд.
Удмуртстат, между тем, сообщает, что потребление алкоголя населением республики снизилось за последние шесть лет, начиная с 2010, на 26%: с 1540 тыс. до 1138 тыс. декалитров, а в расчете на душу населения с 10,1 литра до 7,5 литров, сообщает ИА Сусанин.
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