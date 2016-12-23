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В провинции Лимпопо в ЮАР трое мужчин погибли при попытке изнасиловать крокодила.
Опубликована: Сегодня 10:02
Жителям ЮАР изнасиловать рептилию предложил шаман. Они наделись таким образом избавиться от импотенции.
Колдун "позаботился" о пациентах - выдал мужчинам амулет для защиты от нападения крокодилов. Мужчины поймали самку крокодила, однако в этот момент на братьев набросились другие хищные рептилии, сообщает сайт «Вести.Ru».
При этом, мать и отец жертв не винят колдуна в гибели своих детей.
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