В провинции Лимпопо в ЮАР трое мужчин погибли при попытке изнасиловать крокодила.

Опубликована: Сегодня 10:02

Жителям ЮАР изнасиловать рептилию предложил шаман. Они наделись таким образом избавиться от импотенции.

Колдун "позаботился" о пациентах - выдал мужчинам амулет для защиты от нападения крокодилов. Мужчины поймали самку крокодила, однако в этот момент на братьев набросились другие хищные рептилии, сообщает сайт «Вести.Ru».

При этом, мать и отец жертв не винят колдуна в гибели своих детей.



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