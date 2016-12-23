Уже 74 человека погибли от отравлений суррогатным алкоголем в Иркутске

Опубликована: Сегодня 10:40

В Иркутске уже 74 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем.

Ранее сообщалось о 72 жертвах метанола. Общее число пострадавших составляет 122 человека, передает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. Также, первый случай отравления зафиксирован в Братске.

Напомним, что в Иркутской области с 17 по 21 декабря десятки жителей отравились спиртосодержащими жидкостями, такими как лосьон "Боярышник". Задержаны 12 человек, один помещен под домашний арест. 
Загрузка...
Теги
депутат Россия ветеран конкурс ДТП промышленность убийство медицина наркотики Игра Глазов творчество ГЖД звезда Интернет суд бизнес сельское хозяйство Госсовет УР Москва выставка СКП армия туризм долг инвалид Завьялово самолет безопасность Сарапул погода МВД МЧС религия строительство недвижимость музыка зоопарк семья терроризм Владимир Путин алкоголь футбол молодежь ремонт пенсия торговля здоровье образование Голливуд хоккей технологии Дмитрий Медведев транспорт финансы дороги физкультура Новый год/Рождество ГИБДД Малая Пурга праздник лес ИжГТУ природа ЖКХ штраф банк биатлон Ува Ижавто Балезино свадьба прокуратура Можга животные Ижевск полиция бюджет траур Украина мода оружие СМИ школа занятость Александр Волков Воткинск выборы преступление Удмуртия дети правительство кино телевидение США вода видео пожар рейтинг фестиваль
Все теги
Яндекс.Погода