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Уже 74 человека погибли от отравлений суррогатным алкоголем в Иркутске
Опубликована: Сегодня 10:40 В Иркутске уже 74 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем.
Ранее сообщалось о 72 жертвах метанола. Общее число пострадавших составляет 122 человека, передает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. Также, первый случай отравления зафиксирован в Братске.
Напомним, что в Иркутской области с 17 по 21 декабря десятки жителей отравились спиртосодержащими жидкостями, такими как лосьон "Боярышник". Задержаны 12 человек, один помещен под домашний арест.
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