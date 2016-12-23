Железнодорожники заплатят в Удмуртии штраф за сбитого поездом лося

Опубликована: Сегодня 11:17





11 июля 2016 года на 5 пикете 75 км участка пути Лоза – Пастухово Горьковской железной дороги животное, выбежавшее на железнодорожные пути, сбил грузовой поезд. Ущерб, причиненный дикой природе и государству, в результате гибели лося, рассчитало министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии.В сообщении пресс-службы прокуратуры говорится: «Транспортные средства, в том числе и железнодорожный подвижной состав относятся к источникам повышенной опасности. В соответствии с действующим законодательство вред, причиненный источником повышенной опасности, должен быть возмещен владельцем такого источника.»