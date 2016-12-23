Железнодорожники заплатят в Удмуртии штраф за сбитого поездом лося

Опубликована: Сегодня 11:17

ОАО «РЖД» выплатит штраф в 40 тыс. рублей за сбитого в Игринском районе лося, сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

11 июля 2016 года на 5 пикете 75 км участка пути Лоза – Пастухово Горьковской железной дороги животное, выбежавшее на железнодорожные пути, сбил грузовой поезд. Ущерб, причиненный дикой природе и государству, в результате гибели лося, рассчитало министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии.

В сообщении пресс-службы прокуратуры говорится: «Транспортные средства, в том числе и железнодорожный подвижной состав относятся к источникам повышенной опасности. В соответствии с действующим законодательство вред, причиненный источником повышенной опасности, должен быть возмещен владельцем такого источника.»
Загрузка...
Теги
сельское хозяйство технологии музыка финансы хоккей лес ИжГТУ ветеран медицина молодежь Завьялово Александр Волков транспорт дети погода кино выборы банк депутат строительство Удмуртия Новый год/Рождество праздник Украина Воткинск Россия Глазов Интернет видео здоровье суд природа ГИБДД траур долг США Ижавто алкоголь биатлон физкультура торговля Госсовет УР занятость правительство Голливуд пожар образование туризм безопасность Москва конкурс преступление Дмитрий Медведев инвалид дороги зоопарк полиция промышленность Игра терроризм пенсия ремонт Сарапул животные недвижимость убийство армия прокуратура бюджет Владимир Путин религия творчество выставка Можга оружие самолет мода штраф СКП СМИ свадьба наркотики вода Ува ЖКХ ДТП Ижевск Малая Пурга телевидение звезда бизнес семья Балезино ГЖД МЧС футбол фестиваль МВД рейтинг школа
Все теги
Яндекс.Погода