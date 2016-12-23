|
Гею-отцу пришлось "бросить" усыновленного, чтобы жениться на нем в США
Опубликована: Сегодня 11:58
По словам гея Нино, ему пришлось усыновить своего партнера Роланда в 2012 для того, чтобы "обеспечить себе защиту". К примеру, 79-летний пенсионер не имел права завещать что-то либо своему партнеру.
В 2012 году гей-браки еще не были легализованы в Пенсильвании, где жила пара, поэтому они заключили договор усыновления. После легализации гей-браков у геев ушло три года для подписания брачный договор.
Как сообщает Metro, 79-летний житель американского штата Пенсильвания по фамилии Нино 46 лет прожил вместе со своим партнером Роландом
Нино и Роланд говорят, что они наконец-то счастливы и желают всем счастливого Рождества.
Загрузка...