Гею-отцу пришлось "бросить" усыновленного, чтобы жениться на нем в США

Опубликована: Сегодня 11:58

По словам гея Нино, ему пришлось усыновить своего партнера Роланда в 2012 для того, чтобы "обеспечить себе защиту". К примеру, 79-летний пенсионер не имел права завещать что-то либо своему партнеру.

В 2012 году гей-браки еще не были легализованы в Пенсильвании, где жила пара, поэтому они заключили договор усыновления. После легализации гей-браков у геев ушло три года для подписания брачный договор.

Как сообщает Metro, 79-летний житель американского штата Пенсильвания по фамилии Нино 46 лет прожил вместе со своим партнером Роландом

Нино и Роланд говорят, что они наконец-то счастливы и желают всем счастливого Рождества.



Загрузка...
Теги
Ува наркотики оружие образование промышленность мода убийство видео финансы рейтинг Александр Волков Глазов строительство Игра МВД транспорт фестиваль бюджет выставка пенсия ветеран торговля религия Сарапул Интернет ремонт Можга лес ЖКХ музыка физкультура погода семья долг штраф депутат школа безопасность творчество Удмуртия занятость зоопарк ГИБДД Воткинск Новый год/Рождество правительство Малая Пурга ГЖД технологии биатлон свадьба самолет выборы ДТП ИжГТУ СМИ траур сельское хозяйство недвижимость Дмитрий Медведев кино телевидение звезда медицина туризм бизнес футбол молодежь преступление армия США суд прокуратура Москва алкоголь МЧС природа терроризм Балезино Владимир Путин праздник Ижевск полиция банк Завьялово дети хоккей дороги конкурс инвалид Ижавто пожар здоровье СКП Госсовет УР Голливуд животные вода Россия Украина
Все теги
Яндекс.Погода