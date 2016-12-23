В Ижевске одна из компаний пригласила на корпоратив Сергей Лазорева

Опубликована: Сегодня 12:29



Фото: instagram Фото: instagram

На новогодний корпоратив в Удмуртию приехал Сергей Лазарев.

В соцсетях сотрудники компании сообщили, что корпоратив, который прошел в Театре оперы и балета, удался.

- Ну каким должен быть Новый 2017 год, если тебя с ним вот так зажигательно поздравляет сам…та-дам Сергей Лазарев?! – приводит на своей странице anitka.ru. - Если это только часть его шоу, то можно представить какое невероятное оно в полной концертной версии. Как же чисто он поет живьем! Все отточено, энергия сумасшедшая, все продумано до мельчайших тонкостей. А позитива! Браво, Талант и Профессионал!

Музыкант исполнил несколько песен из программы The Best, сообщил сайт Ижлайф.