Взносы на капитальный ремонт в Ижевске в 2017 году не вырастут

Опубликована: Сегодня 13:03

Капитальный ремонт за 424 млн рублей планируют сделать в 279 многоквартирных домах Удмуртии, сообщает КП.ru.

Представитель Фонда капитального ремонта республики Андрей Смирнов рассказал следующее: "В этом году мы отремонтируем 554 дома. Как правило, меняем инженерные системы и лифты, ремонтируем цоколи, отмостки, крыши. В 2018 году планируем отремонтировать 240 домов на 438 млн."

Хорошая новость в том, что взносы за капремонт в следующем году повышать не планируют – как и сейчас жители домов без лифта будут платить 6, 70 руб. с квадратного метра, с лифтом — 7, 30 рублей.