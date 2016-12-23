В Удмуртии на 3 процента выросло количество ипотечных кредитов

Опубликована: Сегодня 13:40





За 11 месяцев в 2016 года Управление Росреестра по Удмуртии было зарегистрировало на 3,2% больше прав на ипотечное жилье, чем в прошлом году. Всего в республике купили 17 тыс. объектов жилой недвижимости с использованием ипотеки, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает Удм-Инфо.

Немного упала популярность земли. Число зарегистрированных прав на земельные участки за этот период сократилось на 1,5% – до 107 тыс., на жилые дома выросло на 5%, на здания и сооружения – 8%.

Увеличение количества обманутых дольщиков привело к снижению регистрации прав участниками долевого строительства – на 16% – до 4,8 тыс.

Серьезно упало количество приватизируемой недвижимости – на 50% – до 5,8 тыс.