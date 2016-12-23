Руководить отделением Единой России в Удмуртии будет Владимир Невоструев

Опубликована: Сегодня 14:18

На 27-ой конференции "Единой России" избрали председателя Республиканского Госсовета Владимира Невоструева утвердили секретарем удмуртского отделения партии. Год тому назад, в декабре 2015 года, он стал исполняющим обязанности секретаря, когда Александра Соловьев покинул этот пост.

Голосование прошло тайно сегодня, 23 декабря. За Невоструева подан 201 голос, пишет информагентство "Сусанин".

Главы Завьяловского района Удмуртии Андрей Коняшин набрал только 39 голосов.

Владимир Невоструев поблагодарил "за доверие, за поддержку", и пообещал в ближайшие 5 лет работать на благо избирателей.
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