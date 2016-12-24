Белого медведя "на развод" привезли в зоопарк Ижевска

Опубликована: 23 Декабря 2016 г. 14:55





Пресс-секретарь учреждения Гульнара Мухаметшина рассказала, что молодого пятилетнего зверя по кличке Айон привезли из Москвы: «Сейчас он пока на карантине находится, будет в изоляции примерно месяц. Увидеть его можно будет только после Нового года.»Теперь в Удмуртии будет пять полярных медведей: двое взрослых — Норд и Думка, их близнецы и Айон. Пресс-секретарь рассказала о планах на нового 400-килограммового подростка: «Планы связаны с разведением медведей, у нас потому что они находятся в программе по сохранению данного вида. Айона привезли для обновления крови, скажем так.»Молодой медведь будет готов к размножению примерно через год.