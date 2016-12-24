Молодые медики, едущие работать на село в Удмуртии, получат до полумиллиона рублей

Опубликована: 23 Декабря 2016 г. 15:32





Врачи и фельдшеры до 30 лет, которые решатся ехать на село, получат до полумиллиона рублей из бюджета. Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, сообщили Известия Удмуртской республики.

Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев рассказал, что депутаты приняли закон о мерах социальной поддержки работников государственных организаций. В бюджете Удмуртии на 2017 год предусмотрено 36 млн рублей, что позволит поддержать 92 специалиста, из них 50 – фельдшеры и акушеры и 42 врача.Теперь, с 1 января 2017 года медицинских работников в возрасте до 30 лет, приехавших работать в сельские районы поддержат рублем при условии заключения договора на пять лет. Для врачей предусмотрено по 500 тысяч рублей, для фельдшеров, акушеров, - до 300 тысяч рублей.