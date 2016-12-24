На пешеходном переходе у Дворца спорта в Ижевске "Форд" сбиты три девочки

Опубликована: 23 Декабря 2016 г. 16:28





У остановки «Дворец спорта» общественного транспорта сбиты три школьницы.

Как сообщают очевидцы в группе ИГГС, женщина за рулем «Форда» сбила трех девочек на пешеходном переходе.

Девочке, которая повредила ногу оказали помощь: «Мимо проходящий пенсионер пытался вызвать скорую, но женщина, которая была за рулем «Форда» предложила не терять время и самостоятельно отвезла девочек в больницу.»



