На пешеходном переходе у Дворца спорта в Ижевске "Форд" сбиты три девочки

Опубликована: 23 Декабря 2016 г. 16:28

У остановки «Дворец спорта» общественного транспорта сбиты три школьницы.

Как сообщают очевидцы в группе ИГГС, женщина за рулем «Форда» сбила трех девочек на пешеходном переходе.

Девочке, которая повредила ногу оказали помощь: «Мимо проходящий пенсионер пытался вызвать скорую, но женщина, которая была за рулем «Форда» предложила не терять время и самостоятельно отвезла девочек в больницу.»




Загрузка...
Теги
недвижимость творчество свадьба Игра Удмуртия убийство молодежь конкурс СМИ семья СКП суд строительство траур вода лес рейтинг Интернет ГЖД Ижавто терроризм телевидение безопасность пожар инвалид ветеран бюджет Госсовет УР Москва самолет полиция природа МЧС ремонт выставка сельское хозяйство Ижевск МВД промышленность дороги долг прокуратура транспорт наркотики занятость Голливуд здоровье Сарапул Можга Украина хоккей физкультура армия ДТП дети музыка банк образование мода Малая Пурга Александр Волков Воткинск религия Глазов бизнес технологии ЖКХ Владимир Путин футбол видео биатлон пенсия ГИБДД оружие выборы правительство Балезино кино штраф фестиваль зоопарк финансы Дмитрий Медведев алкоголь Ува туризм депутат США школа Завьялово звезда преступление Новый год/Рождество медицина животные праздник погода ИжГТУ Россия торговля
Все теги
Яндекс.Погода