За 30 однотипных квартирных краж в Воткинске и Ижевске задержаны двое уголовников

Опубликована: 23 Декабря 2016 г. 16:51





Уголовный розыск МВД по Удмуртской Республике задержал двоих судимых по подозрению в совершении 30 квартирных краж в Ижевске и Воткинске.

Оперативники полагают, что в течение сентября – декабря 2016 года задержанные совершили около 30 квартирных краж. Они отжимали створки окон и крали шубы, ювелирные изделия, деньги, бытовую технику, старинные монеты.

В ходе обыска по месту жительства полиция изъяла 230.000 рублей, и часть похищенного имущества. Похищенные драгоценности и деньги злоумышленники в тайниках - в ножках мебели и мягких игрушках.

Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оба обвиняемых заключены судом под стражу.