Строящийся через Каму мост продадут банку ВТБ

Опубликована: 23 Декабря 2016 г. 17:28

Концессионер моста через реки Кама и Буй в Удмуртии намерен продать свою долю прибыли банку ВТБ, сообщает со ссылкой на главу Удмуртии Александра Соловьева информационное агентство "Сусанин".

По словам главы республики Александра Соловьева, это 51% доходов, которые должен был получать концессионер от эксплуатации моста в течении 49 лет.

На пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, глава республики Александр Соловьев рассказал, что благодаря такому решению, работы на объекте могут продолжится уже в январе 2017 года.



Загрузка...
Теги
Воткинск ЖКХ ГЖД семья самолет США преступление Владимир Путин наркотики религия биатлон Глазов мода технологии праздник дети бизнес Малая Пурга СКП МВД сельское хозяйство занятость строительство СМИ медицина ИжГТУ ветеран терроризм хоккей животные торговля свадьба Дмитрий Медведев штраф Россия кино ремонт правительство Александр Волков Москва образование бюджет полиция выборы прокуратура вода звезда лес траур безопасность депутат Госсовет УР армия творчество физкультура инвалид МЧС Балезино Можга погода видео молодежь ГИБДД Удмуртия выставка Интернет зоопарк Завьялово ДТП Игра промышленность дороги природа телевидение пенсия недвижимость убийство оружие долг пожар фестиваль футбол музыка Украина конкурс Сарапул транспорт Новый год/Рождество рейтинг Ижевск школа суд алкоголь банк Ижавто Голливуд финансы здоровье туризм Ува
Все теги
Яндекс.Погода