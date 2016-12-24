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Строящийся через Каму мост продадут банку ВТБ
Опубликована: 23 Декабря 2016 г. 17:28 Концессионер моста через реки Кама и Буй в Удмуртии намерен продать свою долю прибыли банку ВТБ, сообщает со ссылкой на главу Удмуртии Александра Соловьева информационное агентство "Сусанин".
По словам главы республики Александра Соловьева, это 51% доходов, которые должен был получать концессионер от эксплуатации моста в течении 49 лет.
На пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, глава республики Александр Соловьев рассказал, что благодаря такому решению, работы на объекте могут продолжится уже в январе 2017 года.
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