Пять человек пострадали в ДТП на 13 километре объездной дороги Ижевска

Опубликована: Сегодня 17:34

Пять человек пострадали в ДТП на 13 километре объездной автодороги Ижевска, сообщает Управление ГИБДД МВД по Удмуртии.

Около 13:45 в субботу, 24 декабря, машину занесло и выбросило на встречную полосу. Там в нее врезался «Ниссан». По предварительным данным, на участке объездной дороги между селом Ягул и поселком Хохряки женщина-водитель автомобиля «ВАЗ- 2109» не справилась с управлением.

С различными травмами водитель и четыре пассажира автомобиля «ВАЗ» доставлены в больницу.