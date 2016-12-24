Единственному информационному агентству Удмуртии "Сусанину" исполнилось 16 лет

Опубликована: Сегодня 18:14









Единственное информационное агентство в Удмуртии «Сусанин» празднует свой день рождения. Именно сегодня, 24 декабря, одному из самых популярных СМИ нашей республики исполнилось 16 лет.Что такое «Сусанин»? Это Свободная Удмуртская Служба АНалитики и Новостей (именно так расшифровывается аббревиатура). Первую новость тогда еще сайт опубликовал вечером 24 декабря 2000 года.Директор агентства Дмитрий Афонин, который отметил, что несмотря на сложность и ответственность его работы, «Сусанин» он любит всей душой и рад возглавлять его коллектив. «Это всегда нелегко, потому что мы пишем новости и всегда стараемся писать их, во-первых, оперативно, во-вторых, максимально полно и объективно, поэтому приходится и стараться собрать всю информацию, и сделать это быстро. Понятно, что этим занимаются корреспонденты, но и я в этом участвую. В любом случае, как бы сложно это не было, работа эта очень приятная, потому что у нас отличная команда, которая профессионально выполняет свои обязанности, и я горжусь этим коллективом, и тем, что я его часть», - сказал Дмитрий Афонин.Говоря о конкурентах новостного поприща, Дмитрий Афонин сказал, что главным врагом новостников всегда является время, которое всегда работает против них – то есть новость, вышедшая через 12 и более часов после мероприятия, новость, которая уже никому не нужна и неинтересна. В будущем директор лучшего информационного агентства Удмуртии (по версии корреспондентов – прим. ред.) пожелал «Сусанину» наращивать свои обороты также, как в 2016 году.Не остался в стороне от поздравлений и технический директор Алексей Мокрушин – один из создателей «Сусанина»: «Желаю «Сусанину» в новом году стать краше, более заметными и технологичным, не растеряв главного: качества, креативности, объективности и оперативности, того, что ценится нашими читателями. Это трудно, далеко не всегда вознаграждается по достоинству, приводит к нервным срывам, задержкам допоздна на работе, нерегулярному питанию, наконец. Желаю крепкого здоровья всем ребятам и девчатам, что работают в «Сусанине», их близким, это очень важно. Пусть «Сусанин» становится больше, ведь люди - самое ценное, что есть в нашем информационном агентстве, а технологии приложатся, я сделаю все для этого.»Главный редактор Григорий Глухов, подчеркнул, что его работа – это один из самых интересных этапов в его жизни: «Поздравляю «Сусанин» с днем рождения. Для меня это одна из самых интересных и необычных страниц в моей жизни и биографии. Самое главное богатство и уникальность нашего информагентства – это его коллектив - в нем работают самые замечательные, удивительные и уникальные люди. Желаю сайту «Сусанин» процветать и развиваться еще много много лет!.»