На улице 40 лет Победы нашли скелет

Опубликована: Сегодня 20:27



фото в группе Вконтакте ИГГС фото в группе Вконтакте ИГГС

Ижевчане обнаружили человеческий скелет в логу на улице 40 лет Победы. Похоже, что тело лежит в теплотрассе уже давно, так как от человека остались только обувь и кости человека.

В группе ИГГС очевидцы сообщили: «С теплотрассы вытащили и бросили. Вон и люки виднеются. Скорее всего, бомжи лазили в поисках жилья. Да и останки, скорее всего, тоже кого-то из них, ранее там почившего. Достаточно часто случается — умирают на трубах и высыхают, как мумии. А на открытом месте, где люди вечерами бродят, он вряд ли бы столько пролежал незамеченным, что один скелет остался.»

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.