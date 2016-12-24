На улице 40 лет Победы нашли скелет

Опубликована: Сегодня 20:27

фото в группе Вконтакте ИГГС

Ижевчане обнаружили человеческий скелет в логу на улице 40 лет Победы. Похоже, что тело лежит в теплотрассе уже давно, так как от человека остались только обувь и кости человека.

В группе ИГГС очевидцы сообщили: «С теплотрассы вытащили и бросили. Вон и люки виднеются. Скорее всего, бомжи лазили в поисках жилья. Да и останки, скорее всего, тоже кого-то из них, ранее там почившего. Достаточно часто случается — умирают на трубах и высыхают, как мумии. А на открытом месте, где люди вечерами бродят, он вряд ли бы столько пролежал незамеченным, что один скелет остался.» 

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.



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