Тверской хоккейный клуб разгромил Ижсталь со счетом 4:2

Опубликована: Сегодня 20:47





23 декабря хоккеисты ТХК в матче чемпионата ВХЛ обыграли «Ижсталь» со счетом 4:2.

Дебют матча оказался за хозяевами площадки. «Ижсталь» с первых секунд заиграла на высоких скоростях и забила две шайбы. Однако ТХК еще до перерыва сумел сократить разрыв в счете. «Гол в раздевалку» с передачи защитника Антона Буханко забил центрфорвард молодежного звена Валерий Трусов. И это было только начало!

Во втором периоде Трусов оформил дубль и восстановил статус-кво, став одним из главных героев встречи - 2:2. На 32-й минуте Павел Ждахин вывел шайбу из-за ворот и поразил ближний угол.

При счете 2:3 сталевары заменили вратаря и устроили штурм ворот гостей.

В начале третьего периода почти четыре минуты «крылатые» провели в большинстве (5х4, 5х3, 5х4). Забить не смогли, но на площадке стало жарко. На 57-й минуте шайба все-таки оказалась в сетке ворот ТХК. Но судья не засчитал гол и после видео-просмотра момента, зафиксировал игру рукой.

В конце матча ТХК остался в меньшинстве. Хозяева сняли вратаря. И во время вбрасывания в зоне гостей расположились сразу шесть игроков «Ижстали» против четырех тверских хоккеистов. «Крылатые» выиграли вбрасывание

2:4 за 2 минуты 54 секунды до окончания основного времени.

По мнению главного тренера «Ижстали» Сергея Душкина на итоговом результате встречи сказался недонастрой хозяев площадки:

– Сейчас спортсмены продвинутые, читают прессу, смотрят и отслеживают все эти моменты: сколько хоккеистов играет, сколько в последнем матче сыграли. Наверное, этот момент сыграл определенную роль. Это было очевидно. Мы на это указывали, но, к сожалению, законы хоккея и вообще спорта за это наказывают. Я тоже не раз был в такой ситуации с командой, когда четырнадцать человек обыгрывают. Чем меньше народа, тем сплочённее коллектив. И соперник это продемонстрировал.