В упавшем в Черное море Ту-154 находился ансамбль Александрова и журналисты

Опубликована: Сегодня 10:34

На борту пропавшего самолёта Минобороны России Ту-154 находился ансамбль песни и пляски имени Александрова, сообщает RT  со ссылкой на информацию ТАСС.

«На борту находятся артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодней концертной программой», — сказал источник ТАСС. Кроме того, среди пассажиров самолета были журналисты «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда». На борту также находилась знаменитая доктор Лиза - Елизавета Глинка.   

Ранее в Минобороны сообщили, что на борту пропавшего самолёта находились 83 пассажира и восемь членов экипажа.

Напомним, что утром 25 декабря появились сведения, что вылетевший из аэропорта Сочи в Сирию самолёт Минобороны Ту-154 пропал с экранов радаров. Немногим более часа тому назад стали появляться сообщения, что в море недалеко от берега обнаружены масляные пятна и обломки самолета, которые принадлежат Tу-154.




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