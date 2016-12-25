В упавшем в Черное море Ту-154 находился ансамбль Александрова и журналисты

Опубликована: Сегодня 10:34





«На борту находятся артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодней концертной программой», — сказал источник ТАСС. Кроме того, среди пассажиров самолета были журналисты «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда». На борту также находилась знаменитая доктор Лиза - Елизавета Глинка.

Ранее в Минобороны сообщили, что на борту пропавшего самолёта находились 83 пассажира и восемь членов экипажа.



Напомним, что утром 25 декабря появились сведения, что вылетевший из аэропорта Сочи в Сирию самолёт Минобороны Ту-154 пропал с экранов радаров. Немногим более часа тому назад стали появляться сообщения, что в море недалеко от берега обнаружены масляные пятна и обломки самолета, которые принадлежат Tу-154.